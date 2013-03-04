Полицейские ликвидировали наркопритон на северо-востоке Москвы

Московские полицейские в ходе проверки выявили наркопритон в одной из квартир на 1-ой Напрудной улице.

Хозяин помещения, 44-летний ранее судимый безработный москвич, предоставлял свое жилье наркозависимым людям для употребления запрещенных препаратов и психотропных веществ.

В квартире были найдены шприцы и наркотические средства, в состав которых, по заключению экспертизы, входил героин.

Кроме хозяина в квартире было обнаружено еще 5 человек, находящиеся в состоянии наркотического опьянения. Все они были доставлены в отдел полиции для медицинского освидетельствования.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "организация притонов для потребления наркотических средств" и "незаконное производство и сбыт наркотических средств" .