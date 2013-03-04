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Москва 24

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Происшествия

04 марта 2013, 10:01

Полицейские накрыли подпольный цех по производству "незамерзайки"

криминал подпольные цеха мо

Подпольный цех по производству "незамерзайки" обнаружен в Подмосковье

Подмосковные оперативники накрыли подпольный цех по производству омывателя для автомобильных стекол. Нелегальное предприятие располагалось в Орехово-Зуевском районе Московской области.

"При осмотре производственных помещений были обнаружены железные емкости, в которых находилось свыше 20 тонн метилового спирта и тонна готовой к розливу жидкости", - сообщила корреспонденту телеканала "Москва 24" пресс-секретарь управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по МО Юлия Кондакова.

Кондакова добавила, что полицейским также удалось обнаружить оборудование для производства "паленой незамерзайки".

Правоохранители задержали машину с четырьмя тысячами бутылок готовой продукции. Ее планировали отправить в Вологодскую область.

В отношении владельцев производства возбуждено уголовное дело. Им грозит до двух лет лишения свободы.

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