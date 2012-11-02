В ВАО совершено разбойное нападение на салон сотовой связи

Разбойное нападение совершено на магазин сотовой связи на востоке Москвы, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Вечером 1 ноября в полицию с заявлением обратилась продавец торговой точки.

"В помещение магазина, расположенного на 9-й Парковой улице, зашел мужчина, выстрелил продавцу в руку из пистолета и похитил планшетный компьютер", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавшего.

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