Задержана домработница, укравшая миллион рублей

27 декабря в полицию обратилась жительница одного из домов по Богородскому валу. По словам потерпевшей, ее домработница похитила у нее 1,2 миллиона рублей.

Летом 2012 года после очередной уборки помощница поспешно покинула дом, присвоив себе наличные деньги хозяев. Потерпевшая сама пыталась разыскать вора и похищенную сумму.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в день обращения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Максимальное наказание, которое ей грозит – два года лишения свободы.