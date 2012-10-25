В Подмосковье очевидец кражи выследил воров на своем автомобиле

Грабителей, совершивших кражу в подмосковном магазине, удалось задержать благодаря бдительности очевидца преступления. Молодой человек устроил погоню за преступниками на личном автомобиле.

Инцидент произошел на 54 километре автодороги "Россия" в среду около часа ночи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В полицию обратилась женщина и сообщила, что видела, как двое неизвестных проникли в магазин "Рубин 24", расположенный в деревне Есипово Солнечногорского района и похитили деньги из кассы. Затем преступники скрылись.

Через некоторое время инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Nissan, который двигался в сторону Тверской области. Несмотря на ночное время, машина двигалась с выключенными фарами. Полицейские решили остановить подозрительную машину.

Во время проверки документов к сотрудникам полиции подъехал другой автомобиль. Водитель, житель Солнечногорска, сообщил, что видел момент преступления и начал преследовать грабителей, чтобы при их задержании сообщить о краже полицейским.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.