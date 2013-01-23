Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января 2013, 13:59

Происшествия

Домработницу подозревают в краже 350 тысяч рублей

Оперативники задержали домработницу, подозреваемую в краже денег из квартиры работодателя. Установить личность подозреваемой помогли камеры видеонаблюдения.

Накануне в полицию с заявлением о краже обратилась жительница района Тропарево-Никулино. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропали 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УВД по ЗАО.

Благодаря установленным в квартире камерам видеонаблюдения оперативникам удалось выяснить, что лежавшие на видном месте деньги взяла домработница.

Сейчас подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Сайты по теме


кражи криминал уголовные дела Тропарево-Никулино

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика