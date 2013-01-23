Домработницу подозревают в краже 350 тысяч рублей

Оперативники задержали домработницу, подозреваемую в краже денег из квартиры работодателя. Установить личность подозреваемой помогли камеры видеонаблюдения.

Накануне в полицию с заявлением о краже обратилась жительница района Тропарево-Никулино. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропали 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УВД по ЗАО.

Благодаря установленным в квартире камерам видеонаблюдения оперативникам удалось выяснить, что лежавшие на видном месте деньги взяла домработница.

Сейчас подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".