Водитель-экспедитор украл телевизоров на 1,5 миллиона рублей

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже телевизоров на сумму более полутора миллионов рублей. Он работал водителем-экспедитором и должен был доставить партию телевизоров на склад фирмы, однако так и не приехал к адресату, сообщает ГУ МВД по Москве.

Компания по перевозке грузов обратилась в столичную полицию с заявлением о пропаже партии телевизоров 10 мая и уточнила, что подозревает в краже одного из своих сотрудников.

Полицейские нашли машину подозреваемого на обочине дороги неподалеку от склада заказчика. Груза в автомобиле не было.

Подозреваемого задержали 15 мая в Ступинском районе Московской области. Им оказался 42-летний уроженец Молдовы. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.