12 ноября 2012, 12:18Происшествия
Начальник колонии-поселения осужден на 5 лет за серию автоугонов
Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника колонии-поселения Кировской области за серию угонов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
С ноября 2011 года по февраль 2012 Денис Катан совершил 15 преступлений в Северном административном округе Москвы. Осужденный использовал GPS-поисковик, отмычки, электрошокер и транзитные номера других регионов России. Угнанные машины преступник продавал.
Задержать Катана удалось 7 февраля, когда он пытался угнать очередную машину. Ущерб, нанесенный автовладельцам, суд оценил в 1,5 миллиона рублей.
Осужденный приговорен к 5 годам лишения свободы по статьям "Кража" и "Покушение на кражу".
Ссылки по теме
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!