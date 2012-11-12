Начальник колонии-поселения осужден на 5 лет за серию автоугонов

Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника колонии-поселения Кировской области за серию угонов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

С ноября 2011 года по февраль 2012 Денис Катан совершил 15 преступлений в Северном административном округе Москвы. Осужденный использовал GPS-поисковик, отмычки, электрошокер и транзитные номера других регионов России. Угнанные машины преступник продавал.

Задержать Катана удалось 7 февраля, когда он пытался угнать очередную машину. Ущерб, нанесенный автовладельцам, суд оценил в 1,5 миллиона рублей.

Осужденный приговорен к 5 годам лишения свободы по статьям "Кража" и "Покушение на кражу".

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