Жительницы Подмосковья выплатят штраф за кражу вечернего платья

Видновский городской суд Московской области вынес приговор в отношении двух гражданок, обвиняемых в покушении на кражу одежды из торгового центра.

Одна из обвиняемых украла из магазина вечернее платье стоимостью 350 евро. В тот же день женщина сговорилась со второй обвиняемой, и вместе они попытались похитить различные предметы одежды на общую сумму около двух тысяч рублей. Однако вторая кража не удалась: преступницы были задержаны охранником магазина.

На судебном заседании обе обвиняемые полностью признали свою вину.

По результатам рассмотрения уголовного дела женщины приговорены к выплате штрафа: первая, совершившая не только покушение на кражу одежды, но и хищение вечернего платья, заплатит 50 тысяч рублей, вторая – 30 тысяч рублей.