Задержаны лже-работники Мосгаза, грабившие пенсионеров

Полицейские задержали трех подозреваемых, которые под видом сотрудников Мосгаза похищали имущество у пенсионеров. С заявлением в полицию обратился мужчина. Она рассказал, что в его квартиру приходили неизвестные, а после их ухода пропал ноутбук.

Пока потерпевший ненадолго отошел, его бабушка открыла дверь и пустила в квартиру трех людей, которые представились сотрудниками Мосгаза. Они предложили пенсионерке со скидкой поменять старую плиту на новую. При этом нужно было заплатить часть суммы в качестве залога. Однако женщина отказалась от предложения из-за отсутствия денег.

Полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими оказались безработные жители Подмосковья, 22-х, 30-ти и 34-х лет. При досмотре у них изъяли похищенное. В отношении них возбудили уголовное дело по статье "кража", сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Также выяснилось, что на счету у злоумышленников еще пять аналогичных преступлений. Всех пострадавших от их противоправных действий просят сообщать по телефонам: (499) 175-54-64, (499) 172-49-62 или 02.