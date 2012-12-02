Помощник одного из вице-премьеров России стал жертвой карманников

Помощник одного из заместителей председателя правительства России стал жертвой карманников в центре Москвы.

Накануне 36-летний мужчина приехал на встречу в одно из кафе на Кудринской площади. Пока он сидел за столиком, неизвестный похитил из кармана куртки, висевшей на спинке стула, портмоне, в котором были 190 тысяч рублей наличными, а так же водительское удостоверение и удостоверение помощника вице-премьера правительства России, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по статье "карманная кража".

Оперативники уголовного розыска ведут розыск вора.