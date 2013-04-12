В Москве презентуют книгу "Космос" о быте космонавтов

"Афиша": презентация книги "Космос"

В пятницу, 12 апреля, в "Нуар-баре" состоится презентация книги Зины Суровой "Космос". Автор решила разбавить научные факты бытовыми подробностями из жизни покорителей Вселенной. При этом читатель не встретит на страницах вымысла – книгу визировали настоящие космонавты.

Иллюстрации подготовил Дмитрий Костюков, который делал снимки прямо на космодроме "Байконур". После мастер превратил отпечатки в коллажи и комиксы. В результате получились нетривиальные, яркие и понятные большинству картинки.

Добавим, что на презентации у посетителей есть возможность приобрести подарочные экземпляры "Космоса" с автографами и рисунками авторов.

В качестве музыкального сопровождения мероприятия заявлена группа "Новые композиторы". Приятным бонусом для гостей станет настоящая космическая еда.

Презентация начнется в 19.00.