12 апреля 2013, 13:43Наука
В Москве презентуют книгу "Космос" о быте космонавтов
В пятницу, 12 апреля, в "Нуар-баре" состоится презентация книги Зины Суровой "Космос". Автор решила разбавить научные факты бытовыми подробностями из жизни покорителей Вселенной. При этом читатель не встретит на страницах вымысла – книгу визировали настоящие космонавты.
Иллюстрации подготовил Дмитрий Костюков, который делал снимки прямо на космодроме "Байконур". После мастер превратил отпечатки в коллажи и комиксы. В результате получились нетривиальные, яркие и понятные большинству картинки.
Добавим, что на презентации у посетителей есть возможность приобрести подарочные экземпляры "Космоса" с автографами и рисунками авторов.
В качестве музыкального сопровождения мероприятия заявлена группа "Новые композиторы". Приятным бонусом для гостей станет настоящая космическая еда.
Презентация начнется в 19.00.