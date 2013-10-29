Лучшую маму юго-востока столицы определят 2 ноября

2 ноября в ЮВАО состоится фестиваль мам "Мамочка-мамуля". Он проводится ежегодно, в преддверии Дня матери, и направлен на укрепление института семьи.

Жительницы округа, ставшие победительницами районных этапов конкурса, будут соревноваться друг с другом в эрудиции, умении шутить и непринужденно общаться с аудиторией. Они покажут презентации, составленные из семейных фото и видео, а также расскажут зрителям, как важно поддерживать активную жизненную позицию своей семьи, сообщает пресс-служба префектуры ЮВАО.

В фестивале примут участие женщины-матери из социально незащищенных категорий московских семей, имеющие детей и проживающие в Юго-Восточном округе. Семьи конкурсанток войдут в группу поддержки и смогут помочь своим мамам во время выступления. Креативность и творческие способности участниц будет оценивать жюри.

Мероприятие пройдет в 14.00 в Детской школе искусств имени М.А. Балакирева.