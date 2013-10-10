Литературно-критическая премия "Московский наблюдатель" опубликовала лонг-лист финалистов на сайте проекта "Культурная инициатива". В него вошли 14 авторов. Как рассказал РИА-Новости член оргкомитета премии, список получился разношерстным.

Каждый член жюри назвал по два лучших материала, освещающих литературный процесс, которые были внесены в общий список номинантов. В него вошли авторские статьи о литературных вечерах сезонов 2010-2011 и 2011-2012 годов.

В начале ноября объявят короткий список финалистов, а в середине месяца станет известен победитель. Его имя огласят на торжественной церемонии. Он получит вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

По 5 тысяч вручат остальным четырем финалистам. Также в этом сезоне объявлена специальная номинация - "Лучшая статья члена жюри".