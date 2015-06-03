За два месяца в Википедии появилось более 750 статей о Москве

Более 750 статей об истории, архитектуре и географии столицы, а также известных личностях, связанных с городом, написали за два месяца участники конкурса "Узнай Москву с "Википедией". Викисклад за это время пополнился 550 свободными фотографиями и иллюстрациями.

Благодаря участникам проекта "Википедия" пополнилась статьями о доме Якова Брюса в Брюсовом переулке, о доме-яйце в Басманном районе, а также о московском "Колизее". Кроме того, конкурсанты рассказали о десятках малоизвестных столичных музеях – Музее коневодства, Музее телесных наказаний, Музее русской усадебной культуры и других. Участники проекта не оставили без внимания и сам проект "Узнай Москву" – о нем теперь также есть статья в "Википедии".

Темы для публикаций конкурсанты выбирали самостоятельно или пользовались "Словником", который составили эксперты "Википедии" и "Узнай Москву".

Конкурс будет продолжаться до 31 июля. В завершении проекта профессиональное жюри определит лучших авторов статей: победитель станет обладателем ноутбука, участник, занявший второе место, получит планшет, а призом за третье место станет смартфон.

Перед тем, как номинировать статью на конкурс, авторам нужно убедиться, что текст соответствует основным правилам "Википедии": отвечает критериям значимости и не нарушает авторские права. Для того чтобы материал оценило жюри, ссылку на готовую статью участник конкурса должен добавить в соответствующую таблицу в разделе "Номинации".

Конкурс "Узнай Москву с "Википедией" организован навигационно-туристическим проектом правительства Москвы "Узнай Москву" совместно с некоммерческим партнерством "Викимедиа РУ".