Летающий робот из Сергиево-Посада выиграл 1 млн рублей

Конструкторы из Сергиево-Посада выиграли на конкурсе летающих роботов награду в 1 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Всего в конкурсе принимало участие 230 роботов. Победители рассказали, что летающим роботам, снабженными видеокамерами, датчиками высоты и угла наклона, нужно было преодолеть маршрут в форме буквы "П". Кроме того, на пути роботов был выставлен ряд препятствий. Управляли полетом члены команды, в прямом эфире получавшие сигнал робота.

У конструкторов на создание робота-победителя размером примерно 40 на 40 сантиметров ушло несколько месяцев.