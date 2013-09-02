Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября 2013, 14:12

Культура

Летающий робот из Сергиево-Посада выиграл 1 млн рублей

Конструкторы из Сергиево-Посада выиграли на конкурсе летающих роботов награду в 1 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Всего в конкурсе принимало участие 230 роботов. Победители рассказали, что летающим роботам, снабженными видеокамерами, датчиками высоты и угла наклона, нужно было преодолеть маршрут в форме буквы "П". Кроме того, на пути роботов был выставлен ряд препятствий. Управляли полетом члены команды, в прямом эфире получавшие сигнал робота.

У конструкторов на создание робота-победителя размером примерно 40 на 40 сантиметров ушло несколько месяцев.

Сайты по теме


конкурсы связь роботы Сергиев-Посад мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика