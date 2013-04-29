Шотландцы Travis перенесли концерт на осень

Группа Travis перенесла свой московский концерт с лета на 27 ноября. Музыканты приедут в поддержку своего нового альбома Where You Stand, релиз которого запланирован на 19 августа.

В столице шотландцы выступят в Crocus City Hall. Поклонники группы услышат лучшие песни группы, созданные ей за 15 лет.

"На сегодняшний день Travis – одна из самых популярных в мире групп, входящая в золотой фонд современной музыки. Их творчество пользуется устойчивым успехом по обе стороны Атлантики с момента выхода первого альбома Good Feeling", - сообщают организаторы.