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29 апреля 2013, 23:01

Культура

Шотландцы Travis перенесли концерт на осень

Группа Travis перенесла свой московский концерт с лета на 27 ноября. Музыканты приедут в поддержку своего нового альбома Where You Stand, релиз которого запланирован на 19 августа.

В столице шотландцы выступят в Crocus City Hall. Поклонники группы услышат лучшие песни группы, созданные ей за 15 лет.

"На сегодняшний день Travis – одна из самых популярных в мире групп, входящая в золотой фонд современной музыки. Их творчество пользуется устойчивым успехом по обе стороны Атлантики с момента выхода первого альбома Good Feeling", - сообщают организаторы.

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