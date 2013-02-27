Самарская инди-группа Cheese People презентует в столице новый альбом

Ольга Чубарова. Фото: cheesepeople.bandpage.com

28 февраля в столичном клубе "16 тонн" выступит самарская инди-группа Cheese People. На концерте впервые прозвучат новые песни коллектива с последнего альбома Mediocre Ape.

Альбом Mediocre Ape был разделен на две части, и Part 1 была выложена для свободного скачивания в интернете 14 февраля.

Mediocre Ape. Part 2 была анонсирована вчера, 26 февраля, так что впервые услышать новые позитивные песни "чизов" можно будет на столичном концерте.

Cheese People образовались в 2004 году в Самаре. Тогда коллектив состоял всего из двух человек (Антона Залыгина и Юрия Момсина), которые писали песни в стиле хип-хоп. Однако вскоре к ним присоединилась вокалистка Ольга Чубарова, и стиль группы сменился на англоязычный диско-панк.

В 2006 году вышел альбом Psycho Squirrel , а в 2008 году вышел их первый официальный одноименный альбом.

Начало концерта – в 21:00, стоимость билетов: 400 рублей в предпродаже и 600 рублей - в день концерта.