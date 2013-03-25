"Венский оркестр Моцарта" даст концерт в московском Доме музыки

В понедельник, 25 марта в московском Доме музыки состоится концерт "Венского оркестра Моцарта". Вот уже более 26 лет артисты знакомят мир с традициями моцартовских "Академий".

В XVIII веке Вене "Академиями" называли музыкальные вечера, на которых композиторы представляли новые сочинения или играли части из своих уже известных произведений, передает телеканал "Москва 24".

В программе московского выступления заявлены самые популярные работы великого композитора. Интересно, что музыканты, создавая неповторимую атмосферу ушедшего столетия, выступают в белых париках, камзолах и сюртуках.

Начало представления - 19:00. Стоимость билетов от 3 до 6 тысяч рублей.

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