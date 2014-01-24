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24 января 2014, 16:48

Культура

Рокеры Plastika исполнят песни с готовящегося к выходу альбома

6 февраля в China Town Cafe выступит группа Plastika, исполняющая альтернативный рок, гранж и инди-рок. Артисты стали одним из последних открытий "Нашего Радио", в эфире которого звучат песни "Страшно", "Дождь", "Свобода выбора".

Помимо радиохитов, на концерте Plastika сыграет и абсолютно новые треки, которые войдут в следующий альбом коллектива.

Музыканты участвовали в таких крупнейших российских рок-фестивалях, как "Нашествие", "Доброфест" и других.

Начало концерта - в 21.00, стоимость билетов - 500 рублей.

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