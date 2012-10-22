В московском Доме музыки выступит венский Штраус-Фестиваль оркестр

Во вторник, 23 октября, в московском Доме музыки состоится выступление знаменитого венского Штраус-Фестиваль оркестра под управлением дирижера Питера Гута. В программе – вальсы, мазурки, польки и марши.

Музыкальный коллектив, созданный в конце 70-х, сегодня является официальным оркестром Вены и проводит венские балы по всему миру. В России оркестр бывает довольно часто. Буквально месяц назад эксперт по музыке династии Штраус Питер Гут дирижировал "Виртуозами Москвы" на одном из концертов в зале Чайковского.

Интересно, что когда-то Гут получал образование в Московской консерватории.

Начало концерта – в 19.00. Стоимость билетов варьируется от трех до пяти тысяч рублей.