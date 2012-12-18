В клубе Milk стартует серия дискотек для фанатов рок-музыки

29 декабря в клубе Milk Moscow состоится открытие серии вечеринок "Stay true к утру", которые соберут самых ярких представителей российской и зарубежной рок-сцены.

На первой вечеринке выступят Rock DJ's Mafia – это именитые диджеи DJ Chuck (MTV), DJ Gnus (Billboard), DJ Hobbit (A-One). Они обещают всю ночь заряжать толпу, а поможет им в этом талисман команды Саша Грей.

Серия вечеринок "Stay true к утру" – уже третья по счету фирменная дискотека от клуба Milk Moscow. "Сгущенка" и "Dicso-Бум", которые существуют всего год, уже успели завоевать популярность у московской публики. Теперь "своя" дискотека появилась и у любителей рок-музыки.

"Stay true к утру" пройдет 29 декабря, в 23.00. Стоимость билетов - от 350 рублей.