Максим Венгеров и Итамар Голан выступят в концертном зале Чайковского

В концертном зале имени Чайковского 17 апреля выступит дуэт – скрипач Максим Венгеров и пианист Итамар Голан. В программе – произведения Бетховена, Шуберта, Франка и знаменитое "Рондо-Каприччиозо" Сен-Санса.

Благодаря совершенной технике Венгеров исполняет произведения практически всех эпох и стилей. При этом музыкант не боится экспериментировать, осваивая приемы игры на барочных инструментах, альте и электро-скрипке. Венгеров – обладатель нескольких "Грэмми" и более 30 международных премий в области звукозаписи – один из немногих скрипачей, исполняющих целые концертные программы для скрипки solo, сообщили М24.ru организаторы.

Коллега Венгерова Итамар Голан выступает на лучших концертных площадках мира и является участником музыкальных фестивалей. Пианист сотрудничает с ведущими оркестрами и прославленными дирижерами, в числе которых – Мета, Мути, Маазелем. С 1994 года мастер преподает в классе камерного ансамбля Парижской консерватории.

Начало концерта – в 19.00. Стоимость билетов от 1300 рублей.

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