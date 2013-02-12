Группа "Любэ" поздравит защитников Отечества на концерте 23 февраля

Николай Расторгуев

23 февраля в Crocus City Hall пройдет концерт Николая Расторгуева и группы "Любэ".

За плечами Расторгуева – более тридцати лет работы на сцене, а сформированный в 1989 году коллектив "Любэ" вот уже третье десятилетие выделяется на фоне прочих представителей поп-сцены.

На протяжении многих лет хиты группы не только занимают лидирующие строчки хит-парадов, но и становятся настоящими народными песнями.

В традиционной программе, приуроченной ко Дню защитника Отечества, прозвучат как новые песни "Любэ", так и проверенные временем хиты: "Давай за", "Там, за туманами", "Главное, что ты есть у меня", "Ты неси меня, река", "Комбат", "Атас" и множество других композиций.

Напомним, билеты на концерт вы можете купить на нашем портале.

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