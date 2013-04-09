Скрипачка Ирина Бочкова представит произведения Шуберта и Шостаковича

В Малом зале Консерватории 11 апреля посетителям представят концертную программу "Тайны мастерства". Произведения Шуберта, Шумана и Шостаковича исполнят скрипачка Ирина Бочкова и пианист Рувим Островский.

Ирина Бочкова является одним из корифеев струнно-смычковой школы. В свое время она вошла в шорт-лист молодых виртуозов на II Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, сообщили М24.ru организаторы.

Также Бочкова сотрудничала с Московской филармонией, много гастролировала, выступала с оркестрами под управлением Кирилла Кондрашина, Евгения Светланова, Юрия Темирканова, Сейджи Озавы, Фернана Кинэ.

Начало мероприятия в 19.00.