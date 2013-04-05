В столице пройдут концерты в честь юбилея музыканта Николая Петрова

Николай Петров. Фото: ИТАР-ТАСС

14 апреля великому музыканту, Народному артисту СССР и профессору консерватории имени Чайковского Николаю Петрову исполняется 70 лет. В столице пройдет сразу несколько мероприятий, посвященных такой знаменательной дате

Так, 5 апреля в 18:00 в Центральной музыкальной школе при консерватории имени Чайковского пройдет передача в дар личного рояля Николая Петрова. Также лучшему ученику школы будет вручена именная стипендия.

А 11 апреля в 16:00 в самой консерватории имени Чайковского, в классе №42, будет открыта мемориальная доска и портрет профессора Петрова, где он преподавал с 1993 года по август 2011 года.

В день юбилея Петрова, 14 апреля, в Большом зале консерватории пройдет грандиозный концерт "Музыкальное приношение выдающемуся Маэстро". На нем выступит Государственный симфонический оркестр имени Светланова под руководством Народного артиста России Дмитрия Лисса.

Также свое музыкальное мастерство продемонстрирует лауреат международных конкурсов Александр Гаврилюк (фортепиано). А вести мероприятие будет Народный артист России Святослав Бэлза. Кроме того, на вечере презентуют книгу, вышедшую к юбилею Николая Петрова. Начало мероприятия – в 19:00.

С 15 по 21 апреля в Оружейной палате Московского Кремля пройдет XIV международный фестиваль "Кремль музыкальный имени Николая Петрова".