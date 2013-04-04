В клубе "Союз композиторов" состоится концерт дуэта Сканави-Зайфиди

В джаз-клубе "Союз композиторов" 7 апреля состоится концерт "Классика легкого жанра".

Так называется новая дуэтная программа пианиста, радио- и телеведущего Алексея Сканави и солистки группы Cool & Jazzy Христины Зайфиди.

В основе музыкальной программы вечера – номера из знаменитых оперетт: австро-венгерских, советских и американских. Прозвучат произведения Штрауса и Кальмана, Гершвина и Дунаевского, Лоу и Уэббера.

Также гости смогут услышать фортепианные версии вальсов, танго и фокстротов Штрауса, Цфасмана, Дунаевского, Блантера и Гершвина.

Начало концерта в 20.30.