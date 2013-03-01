Форма поиска по сайту

01 марта 2013, 12:52

Экономика

Компания Red Wings выплатила компенсации пострадавшим в авиакатастрофе

Red Wings выплатила компенсации пострадавшим во Внуково

Компания Red Wings выплатила компенсации семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково. Об этом перевозчик сообщил в своем официальном микроблоге Тwitter. Выжившие члены экипажа получили по 1 миллиону рублей, а семьи их погибших коллег - по 2 миллиона.

Напомним, 29 декабря при посадке ТУ-204 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части. Жертвами катастрофы стали пять человек, еще трое были госпитализированы. Предварительной причиной катастрофы назвали отказ реверса двигателей.

После проверки авиакомпании 4 февраля Росавиация приостановила ее сертификат. Владелец Red Wings Александр Лебедев заявил, что все найденные недочеты будут исправлены и перевозчик возобновит свою работу.

компенсации авиакатастрофы Red Wings авиа и аэропорты

