"Рамблер-Афиша" объединяется с SUP Media

Медиакомпания "Рамблер-Афиша", которая входит в "Интеррос", объединяется с компанией SUP Media. Управляющим акционером и председателем совета директоров объединенной компании станет бизнесмен Александр Мамут.

"Компания станет одним из ведущих провайдеров онлайн-сервисов и главным источником информации о общественно-политических, деловых, культурных и спортивных событиях в Рунете – как на экранах компьютеров, так и на смартфонах, как в текстовом, так и в видео формате", – передает слова Александра Мамута пресс-служба SUP Media.

Финансовые условия сделки пока не разглашаются.

Компания "Рамблер" владеет новостным порталом Rambler.ru, сервисом Afisha.ru, онлайн-изданием Lenta.ru, сервисом контекстной рекламы "Бегун", игровым порталом Kanobu.ru и другими.

В компанию SUP Media входит LiveJournal, спортивный портал "Чемпионат.com", интернет-издание "Газета.Ru", Quto.ru, Redigo.ru, Letidor.ru и рекламное агентство +SOL.