Российского боксера Дениса Бойцова ввели в искусственную кому

"Вечер": Боксер Денис Бойцов находится в состоянии искусственной комы

Российский боксер-супертяжеловес Денис Бойцов был доставлен в больницу Берлина с травмой головы из городского метро. Местные издания пишут, что в тоннелях подземки он спасался от погони, но не смог уйти от преследователей.

Сейчас спортсмен находится в состоянии искусственной комы. Врачи пошли на такой шаг из-за начавшегося тяжелого отека мозга. Его менеджеры не исключают, что ему придется покинуть ринг.

Боксера обнаружил 10 мая в тоннеле между станциями берлинского метро машинист поезда. Как сообщила супруга Дениса, спортсмен ранее получал SMS с угрозами.