В День защиты детей в парке Горького состоится "Парад детских колясок"

Фото: ИТАР-ТАСС

1 июня в Парке Горького состоится флешмоб "Парад детских колясок". Родители смогут превратить коляски своих чад в крокодила Гену и Чебурашку, арбуз и тыкву, самолет и домик муми-троллей.

Самым креативным участникам организаторы вручат оригинальные призы. Для участия в мероприятии необходимо предварительно подать заявку на участие в организационный комитет.

К участию допускаются взрослые с детскими колясками и дети в возрасте от четырех до семи лет с игрушечными колясками.

Флешмоб колясок уже несколько лет проводится по всему миру, а в Россию он пришел в 2008 году.

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