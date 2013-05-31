31 мая 2013, 15:22Время с детьми
В День защиты детей в парке Горького состоится "Парад детских колясок"
Фото: ИТАР-ТАСС
1 июня в Парке Горького состоится флешмоб "Парад детских колясок". Родители смогут превратить коляски своих чад в крокодила Гену и Чебурашку, арбуз и тыкву, самолет и домик муми-троллей.
Самым креативным участникам организаторы вручат оригинальные призы. Для участия в мероприятии необходимо предварительно подать заявку на участие в организационный комитет.
К участию допускаются взрослые с детскими колясками и дети в возрасте от четырех до семи лет с игрушечными колясками.
Флешмоб колясок уже несколько лет проводится по всему миру, а в Россию он пришел в 2008 году.
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