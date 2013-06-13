Книги из коллекции Шнеерсона передадут Еврейскому музею к концу года

Оцифровка и передача всех книг коллекции Шнеерсона в Еврейский музей и центр толерантности завершится до конца года. Об этом сообщил глава попечительского совета музея Виктор Вексельберг.

"Государственная библиотека передает только оцифрованные книги, это значит, что эти 500 книг имеют свою электронную копию и доступны для любого пользователя интернета", — цитирует Вексельберга РИА Новости.

По его словам, подготовлена большая программа работ по исследованию коллекции, рассчитанная на несколько лет вперед.

Таким образом, библиотека Шнеерсона останется на учете в Российской государственной библиотеке, но будет храниться в специально созданном книгохранилище в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

С предложением разместить уникальную коллекцию книг именно в этом комплексе президент Владимир Путин выступил 19 февраля на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям.