Клуб P!PL заявил о рейдерском захвате его помещения

Клуб P!PL заявил о рейдерском захвате арендованного им помещения на Дербеневской улице. По данным дирекции, захват осуществил собственник здания.

"Поскольку мы не имеем финансовых задолженностей, произошедшее в эту пятницу мы рассматриваем, как самоуправство и беспредел, с которым будут разбираться правоохранительные органы", – сообщается на сайте клуба.

Здание оказалось захвачено в тот день, когда в клубе должен был пройти концерт группы Animal Джаz, его удалось перенести в "Форум Холл". По данным P!PL, в данный момент в помещениях клуба удерживаются оборудование и документы, а также инструменты и личные вещи музыкантов, среди которых Константин Кинчев, группы Mordor, 7000$ и ILWT.

Все концерты, заявленные в афише клуба, состоятся на других московских площадках, о чем будет объявляться на страницах P!PL в социальных сетях.

Кроме того, организаторы обещают, что после Нового года P!PL откроется по новому адресу.