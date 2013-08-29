На Митинском кладбище начали работать электромобили

На Митинском кладбище посетители могут воспользоваться автомобилями. Бесплатная услуга заработала в рамках пилотного проекта, рассказал журналистам и.о. главы департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, в ведомство поступали жалобы москвичей на то, что им не удобно добираться до захоронений. Власти Москвы уже закупили 3 электромобиля, которые будут помогать пожилым людям и посетителям с детьми, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Обеспечить электромобилями планируют еще три столичных кладбища площадью более 100 гектаров - Николо-Архангельское, Перепечинское и Митинское. Как отметил Алексей Немерюк, машины будут ездить по определенному графику, который сейчас дорабатывают с учетом пожеланий посетителей.

И.о. главы департамента также добавил, что введение электромобилей не исключает возможности льготникам проезжать на территорию кладбища на личном автотранспорте.