В "Художественном" бесплатно покажут лучшие мультфильмы

Программа "Любимые мультфильмы для любимых зрителей" стартует в кинотеатре "Художественный" 1 августа, сообщили РИА Новости в Ассоциации анимационного кино.

"В рамках проекта в "Золотом зале" кинотеатра детям покажут лучшие анимационные фильмы, созданные в России за последние 10 лет. Специалистами в области анимации были сформированы две полноценные программы, в которых чередуются короткометражные фильмы с эпизодами из мультсериалов. Вход на все сеансы - бесплатный", - пояснили в Ассоциации.

Проект рассчитан на детей с 4 до 9 лет и с 9 до 14 лет. Показы для каждой возрастной группы будут проходить через день, уточнили организаторы акции.

Для детей до 9 лет подготовлены к показу эпизоды из сериалов "Маша и Медведь", "Белка и Стрелка: озорная семейка", "Смешарики", "Фиксипелки", альманаха "Гора самоцветов"; "Сказка про елочку" Марии Муат и "Евстифейка-волк".

Ребята постарше смогут посмотреть некоторые серии из образовательно-развлекательного проекта "Фиксики", семейной истории "Везуха", фантастической сказки Куми-куми", а также анимационные фильмы "Эволюция Петра Сенцова", "Туннелирование", Буревестник".

Благотворительный проект продлится до конца августа.