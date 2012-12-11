Фестиваль кино "Зимняя Эйфория" пройдет в Москве

"Утро": В столице открывается кинофестиваль "Зимняя Эйфория"

В столичном кинотеатре "Ролан" 12 декабря откроется фестиваль "Зимняя Эйфория".

В день старта проекта зрителям покажут фильм Алексея Балабанова "Я тоже хочу", анимационную картину Патриса Леконта "Магазинчик самоубийств", комедию про стареющих див "Вишенка на новогоднем торте" и другие новинки от зарубежных режиссеров.

Фестиваль завершится 17 декабря показом документального фильма Павла Руминова "Это просто болезнь: история людей победивших рак, и тех кто им в этом помог". Картину можно назвать предысторией ленты "Я буду рядом", победившей на "Кинотавре" в этом году.

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