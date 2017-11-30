Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Актер Владимир Зеленский заявил о прекращении работы над сериалом "Сваты".

"Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку", − рассказал Зеленский, передает "Газета.ру".

На странице актера в социальной сети опубликован видеоролик под названием "Неофициальный ответ".



Накануне стало известно, что государственное агентство Украины по вопросам кино признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны телесериала "Сваты".

Российского актера Федора Добронравова, который играет в сериале одну из главных ролей, 28 ноября добавили в список лиц, угрожающих украинской безопасности. Ранее СБУ Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года.