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Культура

4 декабря, 19:40

В Мумбае умер звезда Болливуда Шаши Капур

кино культура утраты

Фото: AP

Известный в прошлом индийский актер Шаши Капур умер в Мумбае в возрасте 79 лет. Звезду Болливуда госпитализировали с инфекцией дыхательных путей 3 декабря.

Главной ролью Капура стала работа в фильме "Сын судьбы". Актер играл в кино с самого детства. Известными также стали ленты "Бродяга", "Домовладелец", "Господин Шекспир", "Сезон любви", сообщает "Газета.ру".

Актер часто сотрудничал с другой звездой индийского кино – Амитабхом Баччаном. С 1979 года Капур начал продюсировать артхаусные фильмы, он выступал и в амплуа режиссера.

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