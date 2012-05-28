Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая 2012, 13:32

Спорт

Турнир по боксу и кикбоксингу прошел на Красной площади

Неофициальное закрытие соревновательного сезона Московской федерации кикбоксинга 2012 года состоялось 24 мая на Красной площади. Именно там был установлен боксерский ринг для проведения финальной части Всероссийского детско-юношеского турнира по боксу и кикбоксингу «ГЦОЛИФК-ОМСБОН-ВЫМПЕЛ».

Второй год подряд турнир проводится в рамках Форума «Готов к труду и обороне» и собирает большое число почетных гостей и зрителей. Несмотря на то, что мероприятие проходило в рабочий день, возможность принять в нем участие нашли известные и даже выдающиеся личности.

кикбоксинг

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика