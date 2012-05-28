Турнир по боксу и кикбоксингу прошел на Красной площади

Неофициальное закрытие соревновательного сезона Московской федерации кикбоксинга 2012 года состоялось 24 мая на Красной площади. Именно там был установлен боксерский ринг для проведения финальной части Всероссийского детско-юношеского турнира по боксу и кикбоксингу «ГЦОЛИФК-ОМСБОН-ВЫМПЕЛ».

Второй год подряд турнир проводится в рамках Форума «Готов к труду и обороне» и собирает большое число почетных гостей и зрителей. Несмотря на то, что мероприятие проходило в рабочий день, возможность принять в нем участие нашли известные и даже выдающиеся личности.