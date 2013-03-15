В парке "Москворецкий" будут катать на снежном поезде

17 марта природно-исторический парк "Москворецкий" приглашает всех желающих на празднование широкой Масленицы. Кроме традиционных развлечений гостям предложат прокатиться на "снежном поезде" и судне на воздушной подушке.

На празднике будут работать две тематические зоны. На одной из них будут выступать творческие коллективы: "Атлантис", "Хоровод", "Веселуха", а также театр ростовых кукол "Балаган". Вторую зону посвятят гуляньям. Там можно будет встретить веселого скомороха и отведать традиционные угощения.

Организаторы праздника предложат огромный выбор игр и забав, среди которых метание валенка, весы-качели, огромная скакалка, масленичная игра "твистер с блинами" и стрельба из рогаток.

Дети смогут поучаствовать в экологических мастер-классах: создать "весенние букеты" своими руками, запустить в небо "стаю птиц", украсить себя солнечным аквагримом и встретиться со сказочным персонажем из всеми любимой сказки "Волк и семеро козлят".