Спортсмены и звезды приняли участие в 24-часовой картинг-гонке

24-часовой марафон по картингу прошел в Москве 7 и 8 сентября. Мероприятие стало частью празднования Дня рождения столицы, в гонке приняли участие профессиональные пилоты, звезды и журналисты.

В заезде "Grand Prix VEGAS", который прошел в одном из столичных торговых центров, приняли участие 14 команд. Среди участников были титулованные спортсмены, в том числе Илья Буренко, Михаил Скрипников, Сергей Балдин. Кроме того, по трассе картинг-центра проехали дизайнер Денис Симачев, актер Александр Носик, музыкант Антон Зацепин и другие.

Марафон продолжался ровно сутки без перерыва, команды-участницы установили абсолютный рекорд – за время гонки было пройдено 33 662 круга. Победителями заезда стал экипаж, в который вошли художник Даниил Федоров и дизайнер Антонина Шаповалова.

Кроме того, в рамках марафона 7 сентября прошел выпускной экзамен-концерт школы диджеев, лучшего музыканта выбрало звездное жюри.