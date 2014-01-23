В Измайловском парке откроется ледяной бар

Ледяной бар Olympic Babble откроется 25 января в Измайловском парке. Появится морозное заведение на территории города зимних забав SnowGrad, функционирующего в столичной зоне отдыха.

Посетители Ice-cafe смогут не только увидеть бар, в котором все объекты выполнены из экологически чистого льда, но и познакомиться с символами Олимпийских игр - рассказывать о них будут специальные авторские стенды. К тому же, к открытию кафе изготовят ледяную скульптуру первого Олимпийского чемпиона. В Olympic Babble можно будет также сыграть в ледяной бильярд и ледяной аэрохоккей.

Собственно "барную" составляющую обеспечит посетителям нового заведения дегустация безалкогольных напитков из необычных бокалов. Кстати, самых любопытных жителей столицы будут ждать на мастер-классах по изготовлению ледяных фужеров.

Город зимних забав находится в северной части Измайловского парка. На его территории выделены зоны для таких видов спорта, как старинная русская игра "хоккей с метлами", снежный биатлон, санный спорт, мини-гольф изо льда, ледяной бильярд и зимний петанк. Кроме того, в городе есть зимний вариант пейнтбола - "Снежный бой".

SnowGrad работает по будням с 11.00 до 20.00, а по выходным и праздникам - до 22.00. Стоимость входного билета - от 100 рублей.