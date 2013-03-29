В столичном Центре йоги и психологии пройдет акция "Ночь йоги-2013"

С 5 на 6 апреля в Центре йоги и психологии "Точка доступа" пройдет всероссийская акция "Ночь йоги-2013". В этом году акция будет проходить в третий раз.

В эту ночь можно будет не только узнать все о хатха-йоге и медитации, но также посмотреть тематические фильмы и побеседовать с организаторами и участниками акции на интересующие вас темы.

Кроме того, на мероприятии можно будет приобрести полезные, экологически чистые товары.

Начало мероприятия в "AYS-Беляево" – в 20:30, в "AYS-Бауманская" – в 21:00. В Центре йоги и психологии акция начнется в 22:00.