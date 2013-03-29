29 марта 2013, 12:38Спорт
В столичном Центре йоги и психологии пройдет акция "Ночь йоги-2013"
С 5 на 6 апреля в Центре йоги и психологии "Точка доступа" пройдет всероссийская акция "Ночь йоги-2013". В этом году акция будет проходить в третий раз.
В эту ночь можно будет не только узнать все о хатха-йоге и медитации, но также посмотреть тематические фильмы и побеседовать с организаторами и участниками акции на интересующие вас темы.
Кроме того, на мероприятии можно будет приобрести полезные, экологически чистые товары.
Начало мероприятия в "AYS-Беляево" – в 20:30, в "AYS-Бауманская" – в 21:00. В Центре йоги и психологии акция начнется в 22:00.
Сайты по теме