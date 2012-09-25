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25 сентября 2012, 14:25

Культурное наследие

"Дом на набережной" сохранит свой исторический цвет

"Дом на набережной", расположенный на улице Серафимовича, сохранит свой исторический серый цвет.

Как отметили в столичном департаменте культурного наследия, на фасаде здания проводилась пробная покраска. Увидев дом в розовом цвете, архитекторы смогли выявить различные повреждения и установили те элементы на фасаде, которые нуждаются в скорейшей реставрации.

Ранее движение "Архнадзор" было обеспокоено тем, что дом красят в светло-серый и розовый цвета. Координатор движения Наталья Самовер по-прежнему опасается, что дом останется розовым. По ее мнению, работу строителей забыли проконтролировать.

Однако советник главы Мосгорнаследия Николай Переслегин отмечает: ошибка была лишь в том, что перед ремонтом не провели разъяснительную работу с населением.

исторические здания Архнадзор ремонт конструктивизм Дом на набережной культурное наследие Департамент культурного наследия
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