Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая 2018, 19:15

Общество

Умер оперный певец Мати Пальм

Оперный певец, солист Эстонской национальной оперы бас-баритон Мати Пальм умер в возрасте 76 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает "Газета.ру".

В 1972–1973 годах Мати-Йоханнес Пальм стажировался в Московской консерватории в классе Уго Дица, в 1974–1976 году – в Ла Скала, а затем в Берлинской "Комише опер". С 1969 года он пел в Эстонской национальной опере.

Отмечается, что в репертуаре вокалисты было больше 300 произведений, в том числе более 60 оперных партий. Партию Летучего Голландца из одноименной оперы Вагнера на немецком, эстонском и финском языках он исполнял более 120 раз. Также Пальм исполнял заглавные роли в "Борисе Годунове", "Севильском цирюльнике", "Катерине Измайловой" и других знаменитых операх.

искусство музыка утраты

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика