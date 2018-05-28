Умер оперный певец Мати Пальм

Оперный певец, солист Эстонской национальной оперы бас-баритон Мати Пальм умер в возрасте 76 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает "Газета.ру".

В 1972–1973 годах Мати-Йоханнес Пальм стажировался в Московской консерватории в классе Уго Дица, в 1974–1976 году – в Ла Скала, а затем в Берлинской "Комише опер". С 1969 года он пел в Эстонской национальной опере.

Отмечается, что в репертуаре вокалисты было больше 300 произведений, в том числе более 60 оперных партий. Партию Летучего Голландца из одноименной оперы Вагнера на немецком, эстонском и финском языках он исполнял более 120 раз. Также Пальм исполнял заглавные роли в "Борисе Годунове", "Севильском цирюльнике", "Катерине Измайловой" и других знаменитых операх.

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