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Культура

27 ноября, 17:57

Милонов посоветовал отказаться от проведения выставки Стерджеса

искусство выставки общество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Повторное открытие в Москве резонансной выставки фотографа Джока Стерджеса "Без смущения" прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Мы будем пытаться связаться с организаторами с предложением воздержаться от проведения демонстрации этих фотографий", − заявил Милонов в беседе с RT. "Хотелось бы, чтобы данный фотохудожник вообще забыл, что в России кто-то хотел бы смотреть его работы", − добавил депутат.

По мнению Милонова, работы Стерджеса едва ли можно считать искусством.
"Стоит воздержаться от проведения выставки, она является оскорблением искусства и здравого смысла", − подытожил парламентарий.

Ранее стало известно, что скандальная выставка американского фотографа Джока Стерджеса "Без cмущения" вновь откроется в Центре фотографии имени братьев Люмьер 8 декабря.
По словам организаторов, выставка продлится до 8 января.

Также сообщалось, что следствие по обвинению в демонстрации детской порнографии, которое продолжалось почти год, выявило отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ американского фотографа.

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