Иностранец впервые стал куратором российской выставки в Венеции

Курировать выставку в павильоне России на 55-й Венецианской биеннале впервые будет не только гражданин другой страны, но и один из наиболее знаменитых кураторов в области современного искусства, директор Национальной галереи Берлина Удо Киттельман.

"В апреле 2012 года было принято решение о том, что Россию на Венецианской биеннале 2013 года представит Вадим Захаров. Решение пригласить Удо Киттельмана родилось совместно с Вадимом Захаровым",- пояснила комиссар павильона России Стелла Кесаева.

В 2013 году Венецианская биеннале пройдет с 1 июня по 24 ноября, вернисаж состоится 29, 30 и 31 мая. Художественным руководителем биеннале был назначен Массимилиано Джони. Павильон России был построен по проекту Алексея Щусева, является одним из старейших и расположен на главной аллее Садов Биеннале.