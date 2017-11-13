На картине 1860 года обнаружили девушку с iPhone

© Фердинанд Георг Вальдмюллер "Ожидаемая", 1860 год

Бывший госслужащий из Глазго Питер Рассел заметил на картине 1860 года iPhone.

Речь идет о полотне австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера "Ожидаемая". Художник изобразил девушку, которая сосредоточенно смотрит на небольшой черный предмет в руках. По словам Рассела, именно так ведет себя молодежь, которая постоянно занята гаджетом.

Больше всего Рассела удивило то, как технологии изменяют наше восприятие картины, сообщает "Мир 24".

На самом деле изображенная на полотне девушка направлялась в церковь, а в руках у нее был маленький молитвенник, пояснил исполнительный директор австрийского арт-агенства Геральд Вайполтер.

Смартфон находили также на фреске итальянского художника Умберто Романо "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд".

Ранее ученые установили сходство между iPhone и религией. Оказалось, что мысли о продукции Apple затрагивают в мозгу человека те же области, которые реагируют и на религиозные образы верующих.