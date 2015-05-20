Заемщикам разрешат оплачивать первый взнос по ипотеке маткапиталом

Заемщикам разрешат оплачивать первый взнос по ипотеке материнским капиталом, передает телеканал "Москва 24".

Сделать это можно в любое время с момента рождения или усыновления второго и последующих детей. Об этом сказано в законопроекте, который одобрил Совет Федерации,

В настоящее время маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, обучения ребенка или увеличения будущей пенсии владелицы сертификата. Направить средства на ипотеку родители имеют право только тогда, когда второму ребенку исполнится три года.