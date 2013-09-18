Форма поиска по сайту

18 сентября 2013, 16:58

Экономика

Власти Москвы проведут инвентаризацию свободных нежилых помещений

Столичные власти намерены проверить условно свободные нежилые помещения Москвы на законность использования. Об этом сообщил замглавы департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

С захватом таких помещений планируют бороться при помощи проведения инвентаризации. В настоящее время уже идет проверка 5,8 тысячи свободных нежилых помещений города на предмет законности использования.

Гаман отметил, что с апреля этого года по отношению к тем, кто использует помещения, не имея на это легальных оснований, применяется новая мера воздействия - возврат недвижимости городу в одностороннем порядке без решения суда. Раньше вернуть помещение можно было только после судебного разбирательства, которое могло длиться больше года.

"На сегодняшний день срок возврата помещений не превышает четырех недель", - добавил Гаман.

Чиновник подчеркнул, что примерно каждое десятое из столичных нежилых помещений используется незаконно.

